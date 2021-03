Revive el emocionante encuentro entre Fantasy y Último Dragoncito VS Pequeño Olímpico y Demus 3:16, y no olvides que todos los domingos a las 7 PM / 6 C la Lucha Libre Mexicana está en Azteca América.

Fantasy

Fantasy es un luchador mexicano que forma parte de la división Mini-Estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Su nombre real se desconoce como suele suceder con los luchadores de la lucha libre mexicana, quienes mantienen su vida privada en secreto. Se la ha llamado también Fantasy Jr y Mini Fantasy para distinguirse de su padre, quien también se llama Fantasy.

Último Dragoncito

Tapatío de nacimiento, es un luchador enmascarado de la división Mini estrella del CMLL y el único poseedor del Campeonato Mundial Mini-Estrella dos veces. Su nombre alude al hecho de que lucha como una mini versión de Último Dragón. En su debut en 1992 trabajó bajo el nombre de Misteriosito hasta que se le entregó su nombre actual de anillo.

Pequeño Olímpico

Luchador mexicano que tiene el récord del reinado del Campeonato Mundial Mini-Estrella del CMLL más largo con mil 442 días y poseedor del título en dos ocasiones. Se nombres así como la versión mini de Olímpico. Tiempo atrás luchó como Cicloncito Ramírez, en versión mini a Ciclón Ramírez.

Demus 3:16

De nombre José Luis Florencio Ramos, Demus 3:16 debutó en 1997 en Saltillo, Coahuila, con el nombre de Mini Esqueleto. Poco después se unió al CMLL en la división Mini-Estrellas. Realizó su entrenamiento al lado de Satánico y Tony Salazar.

Fantasy y Último Dragoncito VS Pequeño Olímpico y Demus 3:16 – Primera caída:

Segunda caída:

Tecera caída:

