La tarde de este lunes, el Departamento de Policía de Boulder, en Colorado, ha dado a conocer un tiroteo activo en el supermercado King Scoopers de Table Mesa.

Además, las autoridades han solicitado a todos los residentes que se mantengan alejados de la zona.

Un portavoz de la policía informó por medio de Twitter sobre la existencia de un atacante armado dentro de la tienda poco antes de las 3:00 pm, hora local. Por el momento no han ofrecido más detalles.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.

De acuerdo con ABC News, que cita a una fuente policial, los oficiales respondieron a un informe de alguien baleado en el área de estacionamiento, y cuando llegaron al lugar, un sospechoso abrió fuego contra ellos.

#BREAKING NEWS: [GRAPHIC VIDEO]



Multiple people are injured at the King Soopers parking lot on Table Mesa Dr in Boulder, Colorado. Major police presence underway. Stay away from area. pic.twitter.com/coeIEABpnB