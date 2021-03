En Mimí Contigo queremos darle voz a una mujer que ha luchado por las leyes de este país, Olimpia Coral Melo habla sobre la Ley Olimpia y lo que vivió para impulsarla tras vivir un episodio en el que se violentó su intimidad. Ella misma hablará de la forma en que salió adelante.

David Zepeda, Michelle Vieth, Jorge Medina, Patty López y, recientemente, Gabriel Soto son tan sólo algunos de una larga lista de famosos que han sido víctima de los piratas cibernéticos,, quienes han extraído imágenes de sus celulares en donde mostraban su intimidad para exhibirla en redes sociales y la persona que distribuye material con contenido sexual sin consentimiento de la persona que la protagoniza puede obtener una condena de hasta 6 años de cárcel.

Todo esto, gracias a una mujer muy valiente llamada Olimpia Coral Melo, quién impulsó una ley que marcó un antes y un después de la filtración de material sexual, nos referimos a la Ley Olimpia, y en voz de ella misma, activista y feminista, conoceremos toda su hisoria.

Para que todos entendamos, porque ella fue la promotora de llevar a cabo esta iniciativa ante las autoridades:

A los 18 años, ella “tenía un novio en el que confiaba mucho. De repente, él me ponía mucho el cuerno y esas cosas feas que vivimos las mujeres. Yo me sentía muy inferior, muy pequeña y un día me propuso grabar un video sexual. Yo con miedo, pero dije ‘igual esto es lo que las otras no le dan y dije vale, vamos a grabarlo’.

“El video se grabó de manera que sólo yo me veía, él nunca se vio. Primero lo empezaron a difundir por WhatsApp, meses después, a través de otras redes sociales. A mí me gustaba mucho montar a caballo, tenía muchas fotos en Facebook vestida de escaramuza, y la subieron a un red de mercado de explotación sexual y diciendo ‘¿Alguien como quiere ver cómo monta? a los tantos likes subimos su video sexual…”

Olimpia Coral Melo habla sobre la Ley Olimpia

