Cuando parecía que el pleito había terminado, Diana Golden y Alfredo Adame pelean de nuevo, él insultó a su madre. Todo parecía haber terminado cuando ella ganó la demanda por difamación y daño moral y que un juez determinó que Adame debe pagarle 20 mil pesos, la guerra volvió a encenderse el fin de semana cuando los actores se enfrascaron en una pelea a través de un chat de WhatsApp en la que Adame envió diversos audios insultando no sólo a Diana sino también a su mamá.

“El viernes fue lo de mi mamá, que me puso el mensaje primero a mi teléfono no al revés. Yo no tengo porqué hablar con él, ya lo bloqueé después de todo eso porque yo también le contesté, o sea, me enganché, no lo voy a negar, pero cualquiera se engancha oyendo esas cosas de tu mamá”, cuenta la actriz.

“Yo sin querer lo borré y entonces le dije ‘con mi mamá no te metas, a ver repíteme qué es lo que me dijiste de mi mamá’ y lo repitió. Yo llevo 30 y tantos años acostumbrada a que me diga narcotraficante, drogadicta, alcohólica, prostituta y lo que le dice a todos, porque esto le dice a todos, el mismo discurso, hombres y mujeres, todos son alcohólicos y drogadictos”, agrega.

Y continúa: “Pero ahora insultó a mi mamá y yo le dije ‘con mi mamá no te metas’ y sí (los audios) son muy agresivos, por eso tengo junta con el licenciado esta semana, yo estoy en manos de él, es un gran abogado, aunque este señor diga lo contrario”.

“Él (Alfredo) se sigue burlando y riendo, no sé qué le pasa”. Sobre las supuestas pruebas que tiene para demostrar todo lo que ha dicho de ella, Diana responde: “Si las tuviera no hubiera perdido el juicio”.

Diana Golden y Alfredo Adame pelean de nuevo

Más de Ventaneando

Descarga AZTECA MÁS y disfruta gratis tus contenidos preferidos