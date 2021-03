Por primera vez, “La Chicuela” habla sobre el abuso que sufrió y cómo fue gracias a la amistad que tuvo con Jeni Rivera, que se atrevió a hablar del tema, pues a ambas las unía una historia similar, un episodio doloroso.

“Fuimos a tomar unos tragos y acababa de conocerla, en el año 2010, cabe aclarar que, fuera de mi mamá, Jenni Rivera fue la primera persona a la que yo le conté esta situación. (Platicando) me dijo ‘Es que tú no sabes lo que es una violación’ y le dije ‘Sí, me violaron a mí a los 12 años’ y ella se quedó muy impactada”.

“Al momento que yo se lo dije (a Jeni), no sólo se impactó sino que se solidarizó conmigo de una manera impresionante y gracias a ella yo fui a terapia, porque yo no había ido a terapia”.

“Cuando me pasa esto yo tenía 12 años de edad, ojalá mi relato sirva para que las mujeres no cometan el error que yo cometí: quedarme callada”.

“En aquel momento yo no denuncié porque soy hija única. Mi papá hubiera matado a esta persona, porque era un empleado de él y yo no quería ver a mi papá en la cárcel. Me dio mucho miedo lo callé, no se lo conté a nadie”.

“Aparte, me afectó muchísimo en mi autoestima, en mi forma de ser, yo era una niña de 12 años muy extrovertida, con muy buenas calificaciones en el colegio. Me volví totalmente ermitaña, bajé las calificaciones no quería hablar con nadie, siempre quería estar sola”.

“La Chicuela” habla sobre el abuso que sufrió

Más de Mimí Contigo

Descarga AZTECA MÁS y disfruta gratis tus contenidos preferidos