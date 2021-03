Julián Figueroa habla sobre reconciliación con su hermano José Manuel Figueroa, pues hace un par de meses Juliana Figueroa, también hija de Joan Sebastian, aseguró que los hermanos se habían quedado con la parte que le corresponde de la herencia, acto que aún no ha sido efectuado, pero también hizo notorio que ella no creía en el abrazo de reconciliación que se dieron sus medios hermanos.

Ante tales declaraciones, el hijo de Maribel Guardia respondió: “José Manuel y yo hipócritas no somos, porque cuando en persona nos hemos tenido que decir las cosas, no las hemos dicho, cuando nos tenemos que abrazar nos abrazamos y nos llevamos muy bien, estuvimos chillando y de todo”.

“No es secreto que no soy el mejor amigo de José Manuel, pero es una persona a quien quiero y siempre que pueda darle un abrazo a mi hermano y compartir un momento con él lo voy a hacer”, agregó.

Sobre la relación con Julaian, respondió: “Yo sí la bloquee, porque ella eliminó a toda mi familia y me dejó de seguir. Se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos, cuando venía se quedaba conmigo y yo trato de ser una persona ecuánime, pero en el momento en el que lo hice yo sí estaba dolido, porque le mandaba mensajes y no me contestaba”.

“También entiendo que hay situaciones de su parte, que tendrá sus motivos para enojarse, pero eso no cambia nada, la quiero muchísimo”.

Julián Figueroa habla sobre reconciliación con su hermano

Más de Venga la Alegría

Descarga AZTECA MÁS y disfruta gratis tus contenidos preferidos