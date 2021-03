Una serie de tornados formados por una “supercélula” de tormentas azotó al estado de Alabama, Estados Unidos, el pasado jueves, dejando a su paso viviendas en ruinas y al menos cinco muertos. La tormenta continuó su paso destructivo hacia Georgia, donde se reportó una muerte este viernes en el condado de Coweta, dando un total de seis muertes por la tormenta.

El jueves medios locales y usuarios de redes sociales compartían el estremecimiento ante el paso del tornado. Un video especialmente se hizo viral por las impresionantes imágenes que capturó, así como el ánimo César Villaseñor, nombre de quien captó la destrucción del tornado.

Pese a que se encontraban en una zona de alto peligro, ni Villaseñor ni su acompañante resultaron heridos.

Entérate:

Serie de tornados deja 5 muertos en medio de viviendas destrozadas en Alabama

Un presentador de noticias de Alabama, Mike Dubberly, dijo que habló con Villaseñor, quien “dice que el video grabado es del tornado y que lo sorprendió a él y a sus colegas del trabajo”. Según Dubberly, Vilaseñor estaba manejando su camioneta hacia el barrio de CrossCreek en Pelham.

Dubberly señaló que estaba impactado. “No estoy seguro de cómo sobrevivieron en esa camioneta, pero son afortunados”.

I talked to Cesar Villasenor who claims this video was recorded as tornado surprised him and his co-workers as they drove into the CrossCreek neighborhood in Pelham. Not sure how they survived in that truck, but they are fortunate pic.twitter.com/v3IjpuGRoO