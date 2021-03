Son historias que suceden todos los días y en esta ocasión Mimí Contigo habló con Mary Paz Banquells y los abusos que vivió con Alfredo Adame

Es muy importante entender que este tipo de situaciones pueden pasarle a cualquiera, no es privativo de una jovencita o de una mujer mayor, ni respeta clases sociales. A cualquiera puede pasarle que una historia de amor se convierta en pesadilla.

“Así es es muy importante compartirlo, porque no sabes la cantidad de mujeres que se han acercado para decirme ‘tengo un caso similar al tuyo’, y creo que para mí eso es maravilloso, poder transmitir un poquito energía buena para el momento que tú vives una situación donde psicológicamente ha sido abusada”.

Vivir una situación así “te hace una persona muy insegura, con mucho miedo, con muchas dudas y el poder ayudarlas a salir”, agrega Mary Paz.

“Gracias a Dios yo tuve a mi familia, muchos amigos, mis hijos me sacaron adelante. Un día me hicieron verme al espejo y decir ‘si eres eres algo en la vida’, entonces eso para mí ha sido muy importante, poderlo transmitir a las personas”, afirma.

Mimí le comenta que se casó y tuvo noviazgo con un hombre muy guapo y talentoso que todos conocemos por lo que le pide a Mary Paz que exprese qué siente al ver la fotografía de su boda.

“Me da mucha tristeza, porque te casas pensando que va a ser para toda la vida, que es el amor de tu vida y es que la persona con quien quieres morir. Yo vengo de unos padres que siempre andaban pegados, siempre andaba agarrados de la mano, yo me crié con eso y siempre mi idea de mi matrimonio iba a ser para toda la vida, hasta que la muerte me separará. Sí me da mucha tristeza, porque luché mucho para que sucediera”.

