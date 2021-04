Lidia Ávila recordó a su pequeña Sophia; cumpliría 12 años la pequeña que partió a los pocos meses de vida debido a complicaciones en los intestinos.

Con este mensaje, la integrante de OV7, recordó a su pequeña, al publicar un video de la bebé: “Quiero compartir algo muy mío, a nadie se lo había enseñado, un vídeo de mi hermosa Sophia. Hoy cumpliría 12 años y parece que fue ayer cuando la grabé sonriendo y haciendo sonidos. Hoy no lloro, mi niña, hoy tengo una sonrisa en el rostro porque así te recuerdo, porque te llevo en mi mente y en mi corazón”.

Si alguien se ha caracterizado por su fuerza dentro y fuera del escenario esa es Lidia Ávila, pues a pesar de hoy a estar plena y feliz con su familia, se enfrentó en 2009 a uno de los episodios más fuertes que la puso a prueba como mujer: el haber perdido a su hija Sophia de apenas unos meses de edad, quien nació con un problema intestinal, pero ¿cómo logró sobreponerse a tan inesperado golpe de la vida?

Lidia misma nos habla de este episodio tan difícil en su vida: “Una cosa es lo físico y otra cosa es el dolor de acá (señala al corazón). No sé de dónde saqué esa fuerza, esas ganas, primero para enfrentar la situación que vivió mi hija durante 6 meses”.

Lo platico hoy en día y ni yo misma me lo creo. Las mujeres sí tenemos, yo creo, que el haber cargado a esa personita en tu panza te da otra fuerza y otra mentalidad. No sé cómo explicarlo”, agrega.

“Mi hija me enseñó que fue una guerrera, que siempre tiene una sonrisa en la cara y que la veías, no se quejaba de todo lo que le hicieron. Cuando ella murió, ni modo que yo me tirara al llanto, era un homenaje a mi hija, tengo que salir adelante y no puedo fallarle”.

“Yo creo que ahora está muy orgullosa de mí, de sus hermanos, porque mis hijos saben perfectamente de su hermana y la tienen presente y ellos saben que está en el cielo con Diosito”.

Lidia ha logrado formar una familia digna de presumir al lado de su hijo con sus dos hijos, Erick y la pequeña Lidia, a quien la cantante se ha encargado de empoderar como mujer desde ahora.

