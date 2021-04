A su regreso de Perú, la actriz Cynthia Klitbo habla sobre los abusos que vivió siendo adolescente.

Cynthia realizó fuertes declaraciones al revelar que la violaron más de una vez: “Yo creo que no hay una mujer que no haya sido violada en este país. Claro que me han violado y más de una vez, yo tenía un noviecito que estudiaba en el Hispano y a mí me llevaron a una fiesta con sus amiguitos que eran más grandes, de 16 o 17 años y desperté toda vomitada, estaba broncoaspirado, desnuda, rodeada de todos estos chavos”.

“Nunca supe qué me hicieron, entonces años después cuando ya empecé a hacer famosa, este cuate me habló y me pidió una disculpa, pero cuando ya es un adulto y te cae el veinte de lo que sucedió, pues la verdad es que fue un desgraciado”.

Para la mala suerte de Cynthia, no terminó ahí la pesadilla, ya que los 16 años la trataron de vender en el extranjero: “En otra ocasión, me iban a hacer un disco cuando todavía tenía voz, en Houston, el que era mi manager y cuando me subí al avión él se quedó abajo y resulta que yo iba a casa de un señor que no tenía nada que ver con discos”.

“Esa noche me puse a llorar, a mí nadie me dijo que iban a venderme y gracias a Dios este hombre agarró la onda, yo terminé sentada en la sala de su casa con el señor recargado en mis piernas y él llorando todas las amarguras de su vida”.

La actriz argumenta que las agresiones sexuales que vivió fueron por la falta de sus padres: “Yo tenía 14 años, el maestro de ballet tenía 28, yo no tenía imagen paterna, entonces tuve relaciones sexuales con él y después de dos tres veces me mandó al diablo y muchos años después se lo pude decir: ‘tu abusaste de mí, porque lo que tú hiciste no se le hace a una puberta’. La recomendación de las mamás es que no dejen a sus hijos solos, no tienen porqué estar solos”.

Cynthia Klitbo habla sobre los abusos que vivió

Más de Venga la Alegría

Descarga AZTECA MÁS y disfruta gratis tus contenidos preferidos