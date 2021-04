Andrés Manuel López Obrador se vacunará la siguiente semana, así lo informó el presidente de México en su conferencia matutina.

Aseguró que el gobierno ha sido totalmente transparente “No sólo como buenos servidores públicos, sino de buen corazón para enfrentar la pandemia y evitar los fallecimientos”.

El presidente destacó que en las últimas horas se ha vacunado a poco más de 200 mil personas en el país y confirmó que la semana próxima se vacunará contra covid-19.

Hay que recordar que se estaba a la espera de que el mandatario mexicano se aplicara la primera dosis de la vacuna, pero dijo que se va a esperar una semana más, aunque reiteró que no será un evento público y se realizará completamente en privado.

“Me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacunaré la semana próxima. No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo”, dijo AMLO.

“Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí me debo de vacunar”, agregó.

Hasta este miércoles 31 de marzo han llegado a México, o se han liberado 3 millones 466 mil 688 vacunas, de las cuales, 6 millones 905 mil 214 corresponden a la primera dosis, mientras que 945 mil 039 personas ya tienen su esquema completo y están totalmente vacunadas; de estos, casi 13.5 millones, faltaría aplicar 5 millones 616, mil 167 vacunas.

