Costó trabajo desprender a la artista y la mujer polémica para estar con sus hijos, pero la misma Niurka cuenta cómo es su vida sin tener a sus hijos cerca: “El problema es que ya no me dejan darle esa sopita de pollo, ahora son ellos quienes me lo dan a mí. Ya no me dejan sentir que me necesitan, ahora me dicen mamá que necesitas”.

“Ya no me dejan sorprenderlos, ahora son ellos quienes se la viven sorprendiendo a mami. Eso me da coraje, me hace impotente porque yo quiero seguirlos controlando y atendiendo y criando, porque siguen siendo pequeños, pero ellos me han enseñado que llegó el momento de dedicarme tiempo a mí”.

“Por eso me fui a Mérida. Porque necesito buscar un pretexto para entender que no puedo atenderlos porque estoy lejos, no porque no me necesitan, porque ya levantaron el vuelo”.

Al preguntarle sobre cómo es la comunicación con sus hijos ahora que no están juntos, Niurka comentó: “Es de manera natural, nos comunicamos por videollamada, nos damos los buenos días todos los días. Tenemos un grupito, nos damos las buenas noches, nos preguntamos cómo nos va, nos felicitamos cuando hacemos algo maravilloso”.

“Con Emilio es con el que más trabajo me cuesta comunicarme porque está todo el tiempo encerrado el foro grabando, pero llamo a Juan y le doy la queja”, cuenta.

Agrega que “Es hermoso porque pasamos a la siguiente página al momento en que ellos me enseñaron que ahora tengo que dedicarme tiempo, yo ya les dediqué la mitad de mi vida a ellos, les di todo y los encamine, los vi levantar el vuelo y ahora ellos me repiten cada cinco minutos ‘invierte en ti, apapachate tú, haz todo lo que quieras a hacer, a partir de ahora para ti y hacia delante”. concluye.

