Muchas han sido las opiniones y la polémica tras disculpa de Eleazar Gómez; no le creen. El análisis que realizó Adriana González, el cual reveló que pese a que ofrece la disculpa y lamenta lo que haya sucedido, él cierra los ojos, eso nos habla de que se desconecta que no está dando una respuesta sincera y se está aislando de Tefi en particular.

La especialista determinó que la disculpa no fue de corazón ni con arrepentimiento sincero, pues el análisis del lenguaje corporal del actor, quien ha sido sumamente criticado por este mensaje, ya que no se realizó de la forma que solicitó el juez que le otorgó la libertad condicional luego de 5 meses de encierro en el Reclusorio Norte.

El estudio de Adriana revela además que levanta la barbilla y marca la arruga nasogeniana, es decir, que el individuo siente asco y rechazo cuando habla de sus terapias, lo que significa que él no va a estar agusto tomándola.

Sin embargo, este análisis no ha sido tomado en cuenta por muchos, pues los productores Nicandro Díaz y Juan Osorio ya ven el nombre de Eleazar en alguno de sus proyectos televisivos.

“Yo por supuesto que le daría trabajo, en el momento no hay un personaje”, dijo Juan Osorio, mientras que Nicandro Díaz afirmó: “No he pensado si lo contrataría o no”.

Luego de oír este tipo de declaraciones, la actriz Elisa Vicedo, quién sufrió también violencia en manos de Eduardo Carbajal respondió a los productores por apoyar a Eleazar: “Conozco a Eleazar, nunca me ha hecho nada, siempre se portó muy bien conmigo, pero eso no quiere decir que esté correcto que un hombre salga y que aparte de eso los productores se atrevan a decir en menos de 24 horas que está perfecto, que le quieren dar trabajo”.

Tefi Valenzuela también dejó ver que su molestia luego de la disculpa pública con este mensaje “Buenos días, yo acá tratando de ser positiva y evitando vomitar el asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente, Dios, dame paciencia”.

