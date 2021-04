Escrito para The Conversation por Joanne M. Pierce, del College for the Holy Cross. Traducido por Diego Torres Rodríguez.

Las iglesias alrededor del mundo comenzarán a tener servicios para sus tres días más importantes durante esta Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua.

La Pascua conmemora la resurrección de Cristo de los muertos, la creencia fundamental de la Cristiandad. Es la más originaria y la más central de todos los días santos cristianos, más antiguo que la Navidad.

Como especialista en liturgia cristiana medieval, sé que históricamente el día más controversial de estos tres días santos es el servicio de adoración para el viernes santo, que se enfoca en la crucifixión de Jesucristo.

Dos partes del servicio de adoración contemporáneo del Viernes Santo podrían ser malinterpretados como implícitamente antisemitas o racistas. Ambos derivan de la liturgia medieval del Viernes Santo que tanto católicos y otras iglesias cristianas continúan usando actualmente en una forma modificada.

Éstas son las oraciones solemnes y la veneración de la cruz.

Oración y antisemitismo

Las oraciones solemnes son rezos formales ofrecidos por la comunidad local reunida para la iglesia mayor, por ejemplo, para el papa. Estas oraciones también incluyen otros rezos para miembros de otras religiones, y para otras personas con necesidad en el mundo.

Una de estas oraciones es ofrecida para “el pueblo judío”.

Por siglos, esta oración fue redactada de una forma que insinúa un significado antisemita, en la que se refiere a los judíos como “perfidis”, que significa “traicionero” o “infiel”.

Sin embargo, la Iglesia Católica realizó cambios importantes en el sigo XX. En 1959, el papa Juan XXIII eliminó completamente la palabra “perfidis” de la oración latina en todos los misales latinos romanos. Este misal, un libro litúrgico oficial que contiene las lecturas y rezos para la celebración de la Misa y la Semana Santa, es usado por católicos de todo el mundo. Sin embargo, cuando la siguiente edición del misal latino romano fue publicado en 1962, el texto de la oración aún mencionó la “conversión” de los judío y se refirió a su “ceguera”.

El Segundo Consejo Vaticano, o Vaticano II, una reunión importante de todos los obispos católico del mundo mantenida en 1962 y 1965, ordenó la reforma de la vida y práctica católica en varias maneras. Se motivó la discusión abierta con miembros de otras denominaciones cristianas, así como otras religiones no cristianas, y se estableció una comisión del Vaticano para la interacción católica con judíos a inicios de la de cada de 1970.

Vaticano II también llamó por una renovación de la adoración católica. La liturgia revisada se debía celebrar no sólo en latín, sino también en los idiomas locales vernáculos, incluyendo el inglés. El primer misal angloromano fue publicado en 1974. Actualmente, estos rituales religiosos postvaticanos son conocidos como la “forma ordinaria” del rito romano.

El texto de la oración completamente re-redactado refleja la comprensión renovada de la relación entre católicos y judíos ordenada por el Vaticano II y apoyado por décadas de diálogo interreligioso. Por ejemplo, en 2015 la comisión vaticana publicó un documento clarificando la relación entre el catolicismo y el judaísmo como una “rica complementariedad”, lo cual puso fin a los esfuerzos organizados para convertir a judíos y a condenar fuertemente el antisemitismo.

Sin embargo, otro importante desarrollo tuvo lugar en 2007. Más de 40 años después del Vaticano II, el papa Benedicto XVI permitió un uso más amplio del misal previo al Vaticano II de 1962, conocido como “la forma extraordinaria”.

