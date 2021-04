Tefi Valenzuela, de víctima a culpable, así se consideró en un video tras la salida de Eleazar Gómez del Reclusorio Norte. En el video de 10 minutos de duración en el que explica la indignación que ella siente por las críticas que ha recibido después de haberle otorgado el perdón a Eleazar.

Tefu sale a dar una explicación de por qué tomó esta alternativa y pese a ello, Eleazar Gómez no está cumpliendo los acuerdos por los que obtuvo su libertad.

En el video, además de implicar el incumplimiento del actor, explica que “no he recibido un solo peso en el caso contra Eleazar y tampoco he otorgado el perdón. No sé sinceramente en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad”.

“Eleazar me golpeó, me mordió y me ahorcó. Tuve miedo de perder mi vida en manos de él, por eso lo denuncié y se nos vinculó a un delito de violencia familiar equiparada. Como ustedes saben, tiene muchas denuncias públicas, pero ninguna penal”.

Valenzuela explicó que ella nunca otorgó el perdón aunque pudo exigirle una fuerte suma por debajo de la mesa y eso podría provocar que Eleazar volviera a atacar a otra mujer. Aquí mismo explica por qué salió libre.

“Mi delito fue considerado con lesiones leves, eso no alcanza una pena mayor a 5 años si es menos de 5 años él iba a tener 10 meses de prisión, como ya llevaba 5 hasta ahora le faltaban 5 estos cinco, pero pagando una fianza los podía llevar igualmente por fuera”.

Tefi Valenzuela, de víctima a culpable

