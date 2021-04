Un informe del California Policy Lab reveló que más de dos millones de habitantes de California cayeron en una “brecha del estímulo” por la pandemia de COVID-19 entregado por el Gobierno federal, según recogió el Los Angeles Times.

Asimismo, señaló que podrían estar en peligro de no cobrarlo nunca.

Desde abril del 2020, mes en que la pandemia de COVID-19 llegaba por primera vez a sus puntos más graves, se han enviado tres pagos por un total de 3,200 dólares por persona a aquellos estadounidenses elegibles.

Según el California Policy Lab, de los 2.2 millones de californianos que están en la brecha de estímulo, 1.4 millones pueden haberse perdido las tres rondas de fondos.

Por esta razón, el Policy Lab calcula que unos 5,700 millones de dólares en dinero de estímulo podrían no ser reclamados.

Una de las principales razones para caer en la brecha de estímulo es no haber declarado impuestos en los años 2019 o 2018, ya que, si no se hizo declaración fiscal al Servicio de Impuestos Internos (IRS), el servicio no tendrá datos para poder enviar los pagos de alivio.

¿Qué hago si estoy en la brecha de estímulo?

Entonces, ¿qué debe hacerse en caso de no haber recibido los pagos? Lo primero es saber si es elegible. En caso de serlo, es posible que haya caído en la brecha.

Caer en la brecha puede suceder cuando:

No haya presentado declaración de impuestos estatal en 2019 o 2018.

Sea menor de 65 años.

No estar registrado en programas de Seguro de Ingreso Suplementario o seguro por discapacidad.

En el caso de las declaraciones de impuestos, el gobierno federal ofreció una herramienta para las personas que no presentan impuestos por estar por debajo de los ingresos necesarios para tener la obligación de hacer declaraciones y así tener sus datos para hacerles llegar el pago; sin embargo, esta herramienta sólo funcionó entre abril y noviembre del 2020.

Entonces, también puede caer uno en la brecha en caso de no haber usado esa herramienta para los no contribuyentes.

Si está en esta brecha de estímulo, lo que tienes que hacer es una declaración de impuestos para que el IRS tenga tus datos y pueda tener a dónde enviar los pagos de ayuda.

Hacer los impuestos puede ser algo molesto y tardado, pero hay herramientas online que ayudan a hacer tu declaración fiscal y así obtener tu pago de estímulo por la pandemia.

Aparna Ramesh, gerente del California Policy Lab, informó a Los Angeles Times algunas herramientas: getyourreffund.org y MyFreeTaxes.com. Y para personas mayores de 69 años, estos sitios pueden ofrecer ayuda: Volunteer Income Assistance y Tax Counseling for the Elderly.

