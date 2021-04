Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante un momento trágico en su pasado que provocará una gran sacudida a la familia.

Frida Sofía, de 29 años, reveló a Infante que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, abusó de ella desde los cinco años.

En un adelanto de la entrevista con el titular del programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, se escucha decir a Frida Sofía:

“No tapes nada, no edites nada. Estoy emocionada para que frente a frente veas qué onda y para que ustedes cierren varios ciclos conmigo”, según recoge Publimetro.

La hija de la cantante Alejandra Guzmán está frecuentemente en titulares de medios enfocados en celebridades. Uno de los que destacó en el pasado reciente fue la disputa que Frida Sofía tuvo con su madre debido a que ésta le robó un novio.

Ahora, Frida Sofía decidió contar un pasado más penoso con su familia.

“Traición tras traición, más mentiras de muchas personas. De mi tío, de mi abuelo, de Michelle. Por eso las mandé a todas a la fregada”, expresó Frida Sofía.

Cuando Infante le preguntó sobre las acciones de Enrique Guzmán, Frida Sofía contestó: “Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas”.

Llorando, Frida Sofía agregó: “Me manoseó desde los cinco años… lo odio es un delito”.

“Lo peor de todo es que cuando estás tan chiquita, te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta y a esa edad no tienes conciencia, se vuelve algo normal. Qué asco”, expresó.

Además, estas revelaciones sobre abuso continuaron hacia su madre, ya que también acusó que “de repente me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá”.

