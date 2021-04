La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, llamó “degenerado” y “pobre de corazón” a su abuelo Enrique Guzmán después de que éste apareciera en público para defenderse de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla abusado sexualmente desde que tenía cinco años.

El contundente mensaje de Frida Sofía vino después de las declaraciones de Guzmán sobre la acusación en el programa Ventaneando.

Entérate: Enrique Guzmán responde a Frida Sofía en Ventaneando

Photo © 2020 Eyepix Images/The Grosby Group MEXICO CITY, MEXICO – JANUARY 13 2020 Erik Rubin, Enrique Guzman y El Cantante Samo asisten a una conferencia de prensa para dar a conocer que Samo se integrara en el musical Jesucristo Super Estrella tras la salida de Yahir. en Centro Cultural Teatro1, el 13 de Enero del 2020, en Ciudad de Mexico Mexico

Por medio de su cuenta de Instagram, Frida Sofía criticó a los programas televisivos que han retomado su caso en forma “cínica y morbosa”.

En una de sus historias en la red social, Frida Sofía expresó:

“Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama ‘por qué lo haces público’, ‘los trapos sucios se lavan en casa’. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de ‘mi familia’, pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen”.

En otra de sus historias, agregó: “Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón para ‘mentir’ de algo que sí pasó, que me callé y sigo sufriendo”, escribió.

Frida Sofia. Imagen: Grosby Group

En la entrevista para el programa Ventaneando, el cantante Enrique Guzmán se veía consternado por las acusaciones y las negó.

“En mi vida le he tocado un pelo a esa niña… no la he tocado nunca; ni de la cintura, ni de la mano, ni un beso en el cachete, no tengo manos para tocar a una niña lascivamente”, dijo.

Polémicos comunicados de Alejandra Guzmán

Ve también:

Frida Sofía revela que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella desde los cinco años

Ally Dillon respalda a Frida Sofía por problemas con Christian Estrada

Frida Sofía planea retomar su carrera como cantante