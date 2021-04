Un video que se viralizó en las redes sociales muestra el momento en que un chofer de Torreón, Coahuila (México), logra frustrar un robo con arma de fuego en su transporte al arrojarlo por la puerta de su vehículo.

En la grabación se observa cuando el hombre, que iba vestido de pantalón de mezclilla y camisa color caqui, se sube al camión, paga su pasaje y se sienta cerca del conductor. Segundos después, el asaltante pone una mochila y le saca una pistola.

El chofer no perdió la calma ante la amenaza e intentó dialogar, pero el hombre se aleja y le pone la pistola en la cabeza.

El conductor le dice que no tiene dinero, y repentinamente da un frenón con el cual hace que el asaltante pierda la estabilidad y tropiece. En seguida, el chofer lo empujó por la puerta del camión. Pero no fue con suficiente fuerza, ya que el asaltante logra tomarlo del brazo. Sin embargo, esa reacción del asaltante no fue suficiente, ya que el asaltante sale de la unidad y el conductor llegó rápidamente a su lugar para poner nuevamente en marcha el vehículo.

Así, el asaltante, en lugar de ganar con su robó, perdió los trece pesos que pagó al subir.

El suceso ocurrió el pasado 30 de marzo. Pero cuando se dio a conocer el acto en defensa propia del chofer, el presidente municipal Sergio Lara informó que un hombre presuntamente vinculado con los hechos ya fue detenido.

La evidencia en contra del hombre detenido, identificado como Luis Ángel “N”, fue que se le aprehendió con un arma de fuego con las mismas características en las que se ven el video.

