Enrique Guzmán continúa dentro del escándalo sobre las acusaciones en su contra hechas por su nieta Frida Sofía, quien asegura que sufrió abuso sexual por parte del rockero desde los 5 años. Además, Frida Sofía también lo acusó públicamente que violaba y golpeaba a su abuela Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre Enrique Guzmán después de las acusaciones de Frida Sofía; sin embargo, eso provocó que Frida Sofía revelara más casos de presunta violencia de su abuelo por medio de su cuenta de Instagram.

“Sabes q violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiro los dientes, siempre abuso de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad? [sic]”, escribió.

Entérate: Frida Sofia dice que su abuelo Enrique Guzmán “violaba y pegaba puñetazos” a Silvia Pinal

Alejandra Guzmán presenta su postura ante tremendo escándalo

(Video visible sólo desde Estados Unidos)

En defensa de Frida Sofía, los internautas comenzaron a republicar videos los que se ve a Enrique Guzmán teniendo actitudes agresivas e inapropiadas hacia mujeres. Por ejemplo, hay un video en donde acosa en televisión nacional a Verónica Castro y otro donde se refiere a su hija como que está buenísima.

Resurge video de Enrique Guzmán tocando indebidamente a Verónica Castro en televisión nacional.. 🙄 pic.twitter.com/IEyQWLhPZ6 — Jose Matta (@jamatta900) April 8, 2021

En los audios filtrados, se puede escuchar a Alejandra Guzmán expresarse sobre lo mal que estaba su mamá cuando era una niña.

“Yo sí quiero contar mi historia, pero imagínate lo que yo puedo decir. Nunca había hablado con ella, tener un trauma en la puta vida, en la cabeza y que le digas a tu mamá, ‘mami tengo que escribir eso porque a mi me dejó eso marcada’ y que me diga… que no se acuerda, y que le diga cómo no te vas a acordar. Mi mamá no es como yo, no es adicta ni alcohólica”, según dijo Alejandra Guzmán en los audios filtrados que recoge Milenio.

Entérate: “Degenerado” y “pobre de corazón”: Así contestó Frida Sofía a lágrimas de Enrique Guzmán

Enrique Guzmán asegura que Frida solo quiere escándalo

(Video visible sólo desde Estados Unidos)

En ese audio también se escucha cuando Alejandra Guzmán asegura que vio a su mamá con los ojos morados.

“Le estoy contando de las cosas que más me dolieron en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida y son sus ojitos morados. Jamás había sacado el dolor de mi corazón. De decirle mamita a mí nunca me ha dolido verte así, este es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia, pero la abracé y chillé como una niña chiquita”.

Y agrega: “Todo el dolor que la vi que sufrió y que no puedo callar, ella sí se calló, ella lo bloquea, pero nunca pensé que me dijera que no se acordaba de lo que me ha traumado en la vida”.

Ve también:

Frida Sofía revela que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella desde los cinco años

Ally Dillon respalda a Frida Sofía por problemas con Christian Estrada