“No sé si soy pansexual. Amo a la persona como sea”: Alejandro Tommasi

Yo he andado con mujeres, he andado con hombres. Realmente yo desde chiquito tenía gustos diversos. Sí hubo un tiempo de confusión porque ya decía ‘Yo no soy así, que me voy a casar con una mujer, voy a tener hijos, esto es una cosa momentánea, y después descubrí que no, que sí había un real gusto por cualquier persona”, pero “No sé si soy pansexual. Me enamoro, amo a la persona como sea”: Alejandro Tommasi.

“He tenido relaciones muy fuertes, de casi tener hijos y yo no quiero tener hijos, y eso me ha separado muchísimo de las mujeres”. Sobre su relación con los hombres, el actor dijo: “También hay muchos egos, envidias, mucha lucha de poder”.

“La combinación de mi trabajo con una relación ha sido complicada, porque mis tiempos y los tiempos de un actor son muy difíciles. Entonces no cualquier persona lo entiende, es difícil que una persona esté con un actor y que aguante esta batalla, que uno tiene que salir a tal hora, no puedo esta semana, me voy de México hoy no llego a cenar porque tengo un evento”.

“Siempre me ha costado mucho trabajo mantener una relación estable y siempre he tenido problemas con mis relaciones en ese sentido, pero no estoy divorciado de la idea de tener una buena relación”.

Enamorado creo que dos veces. Cuando era yo muy chamaco me enamoré de una chica patinadora, perdidamente de ella y me enamoré de otra chica mayor que yo.

“No sé si soy pansexual, pero a mí no me importa lo que sea la persona sino que me guste. Me enamoro, amo a la persona como sea”.

“Me ha llegado a atraer por ejemplo un chico que era mujer y se operó de hombre. Tengo una gran atracción por él porque ya es hombre, (me dice) es que yo era mujer y me transformé en hombre, le digo ‘pues quedaste guapísimo’.

“Sí me gustaría encontrar una persona que se quede conmigo el resto de mi vida, que vea que soy una persona de la tercera edad, que me cuide, que me apoye, que realmente quiera estar conmigo, que quiera pasar mis últimos años de mi vida conmigo”.

