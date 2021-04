Tefi Valenzuela se defiende ante ataques de revistas. Habló en Venga la Alegría después de días muy intensos respecto a esta decisión que tomó respecto a la disculpa de Eleazar y sobre el pago de la reparación del daño.

Al preguntarle cómo se encuentra, Tefi dijo: “Ya estoy en mi país, haciendo mi trabajo, pero qué te puedo decir, a veces es incómodo para mí, porque yo quisiera ya dejar ese tema de un lado; sin embargo, sacan portadas, dicen mentiras, me veo en la obligación de defenderme porque veo que me están difamando.

“Debo tener cuidado de cada cosa que digo, porque digo una palabra y la ponen en el titular y la malentiende”.

“Lo dije bien claro, para mí lo del dinero no cambia nada, para mí no es tan importante, la verdad, pero pues ya empiezan a poner. A mí no me interesa eso, realmente si se pagó era porque por ley tiene que hacerlo, pero realmente eso ya no cambia la figura, no va a cambiar≤ nada para mí”.

Luego se percató en la nota que “fue el que fue el abogado que hace más de 3 audiencias ya no es su abogado, se basan en lo que dijo un abogado que ni siquiera está en el caso”:

Además se dijo que tras el pago del daño la habías deportado a su país: “No podrían deportarme porque yo tengo mis papeles totalmente en regla y no he infringido ninguna ley”.

Flor Rubio le preguntó si estaba conforme con la disculpa que ofreció Eleazar Gómez: “Justo llamó el abogado y me dijo que tenía noticias, porque no está de acuerdo a lo que tiene que ser, pero te juro que yo estoy tan enfocada en lo mío que ni siquiera tenía tiempo para llamarle y preguntarle cómo va quedar esa figura”.

