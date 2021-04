En seguimiento a la nota que informó sobre dos jóvenes que se hicieron pasar por adultos mayores para recibir la vacuna contra covid-19, pues Aída Pierce reconoce que su hijo está detenido desafortunadamente, por ser uno de los involucrados.

Su nombre es Rubén Morales y la actriz sorprendió a todos con un video en el que reconoce que su hijo fue detenido por este hecho.

“Queridos amigos de la prensa, queridos amigos actores, queridos amigos de los medios, soy Aída Pierce, su servidora, y quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo. Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado y les agradezco su apoyo y les agradezco su interés”.

La actriz continúa: “Estoy muy confiada del proceso legal. Estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo el apoyo y el cariño pero no podré contestar teléfono, no podré contestar mensajes por instrucción del abogado y porque yo misma desconozco con punto y señal cómo poderles explicar”.

“En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación debida. Muchísimas gracias. Es una situación penosa, es una situación muy difícil, pero Diosito nos va ayudar. Muchas gracias y buenas noches”, concluye.

Rubén Morales está acusado de usurpación de identidad y falsificación de documentos porque llegó con un acta de nacimiento que no le correspondía. Fue reconocido por la voz, ya que tiene 31 años.

