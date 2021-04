Otro drama familiar que vamos a tratar es el legado del “príncipe de la canción”, pues tal parece que algo pasó al respecto, por lo tanto, Marysol Sosa habló sobre la situación legal y la herencia.

“De antemano, no es pelea por herencia. Se dio un buen paso dentro de nuestro proceso legal, pero todavía no acaba, esto sería lo que sigue”.

Hasta donde se sabe, el testamento que tienen los hermanos ya fue ratificado y eso significaría que no hay otro testamento en Estados Unidos: “Así es, no hay otra cosa. Nosotros fuimos notificados. Fuimos a la lectura de dicha cuestión y fue una semana particular, porque a mí no me había tocado una experiencia de esas, pero más que nada comprendiendo en el proceso en el que estamos”.

“Obviamente hasta llegar a tener nuestras respuestas, no es una situación de herencia, insisto, creo que muchos medios se han agarrado de eso, pero no es así. Apenas vamos al segundo paso”, explica.

“Yo no sé realmente cuánto tiempo vaya a tomar esto, pero yo estoy en pro de hacer justicia, yo quiero que me den mis respuestas. Más allá de todo lo demás, a lo que claro que vamos a llegar por qué mi padre fue quién fue, pero no es nuestro objetivo”, continúa.

“Estamos contentos, hemos dado un paso importante de nuestro proceso, pero seguimos en el proceso, no acabado. La cuestión es que nadie está cantando victoria, absolutamente, de nada todavía”, concluye Marysol.

