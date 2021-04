Kylian Mbappé y Neymar Jr (junto con Keylor Navas) acaban de lograr llevar al Paris Saint-Germain a la semifinal de la Champions League al vencer al Bayern Múnich, club que le quitó la victoria en la final pasada de la Liga de Campeones.

En una revancha en cuartos de final que quedó con un empate de 3-3, pero que gracias a goles de visitante le dio el pase al PSG, Mbappé y Neymar mostraron al mundo del futbol una enorme calidad de juego al vencer al Bayern, un club que parecía mostrar tener la capacidad para ganar dos veces consecutivas la Champions League.

Con la salida de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi de los cuartos de final de la Champions, la batuta pasó a Mbappé y Neymar, dos jugadores cuyo valor monetario está en alrededor de casi 300 millones de euros (359 millones de dólares).

El delantero estrella del Bayern Robert Lewandowski (un delantero veterano consolidado) quedó fuera de los cuartos de final por una lesión durante un partido con su selección; mientras tanto, Erling Haaland, el delantero noruego de 20 años que está en la mira de todos, perdió el pase a la semifinal después de que su equipo el Borussia Dortmund cayera ante el Manchester City.

Entérate: ¿Cómo quedaron las semifinales de la Champions League y cuándo serán?

Mbappé y Neymar tuvieron una gran presentación en el partido de ida contra el Bayern, donde el francés anotó dos goles. En el de vuelta, Neymar no pudo anotar después de dar dos disparos al arco que cayeron en el poste. Uno de los cuales mostró su talento y casi anota un golazo al arquero Manuel Neuer.

Con las semifinales ya definidas, nos quedan Real Madrid vs Chelsea y PSG vs Manchester City. Así, aún tenemos a jóvenes delanteros como Vinicius Jr, Marco Asensio y Rodrygo en el Madrid; a Timo Werner, Christian Pulisic en el Chelsea; a Philip Foden, Kevin de Bruyne (aunque este no es tan joven pero tiene la edad de Neymar, 29 años) en el Manchester City.

La pelea por llegar a la final será difícil, lo cual pondrá a prueba a Neymar y Mbappé para mostrar su valía y sí son en realidad los mejores delanteros de Europa, algo que han estado logrando demostrar en sus últimos partidos al vencer al equipo defensor del título con buenas presentaciones, aunque, insistimos, con la gran ayuda de Keylor Navas.

