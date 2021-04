La Oficina Civil de Responsabilidad Policial de Chicago difundió el video de la cámara corporal que revela el momento en que un agente dispara letalmente a Adam Toledo, adolescente de 13 años.

La defensa de la Policía era que el agente disparó debido a que Toledo tenía un arma en la mano derecha en el momento en que el agente Eric Stillman, de 34 años, disparó el arma de fuego. Sin embargo, el video revela que Toledo, si tenía un arma en la mano, la soltó antes de que el policía le disparara.

La Policía dijo que encontró una pistola al otro lado de una valla que se encontraba a espaldas de Toledo en el momento en que recibió el disparo.

El encuentro letal entre Eric Stillman y Adam Toledo ocurrió el 29 de marzo del año en curso.

El abogado de la familia de Toledo enfatizó el hecho de que en el video Toledo no tiene un arma en la mano al momento de recibir el disparo.

“En el momento en que Adam recibe el disparo, él no tenía un arma. ¿Ok?”, dijo el letrado y agregó: “En ese video en cámara lenta (de uno de los vieo), lo que sea que tenga en su mano, sea un arma u otra cosa, había algo en su mano, se acerca a la valla, la suelta, se voltea, y es baleado”.

“Podría ser un arma. No voy a negar eso, que podría ser un arma, pero no te puedo decir con 100% de certeza hasta que tenga el video analizado por forenses y mejorado”, expresó.

“Pero eso no es relevante, porque arrojó el arma. Si tenía un arma, la soltó”, añadió enfáticamente.

Por otra parte, el abogado de Stillman defendió a su cliente argumentando que el agente no tenía otra opción.

“El joven tenía un arma en su mano derecha, se le dio dirección verbal, se le dijo que soltara [el arma] y que obedeciera las órdenes válidas y legales del policía y el joven comienza a voltearse. En ese punto, [el policía] no tiene protección, no tiene escondite, lo dejan sin ninguna opción”, declaró el abogado.

La indignación del hecho sucedido se puede ver en las redes sociales, donde los usuaarios comenzaron a comparar el trato diferente de la Policía con respecto a la población blanca, poniendo como ejemplo a Kyle Rittenhouse, el adolescente de 16 años que asesinó a dos manifestantes.

Public Citizen escribió: “Adam Toledo era un chico de 13 años de edad. La Policía lo mató mientras él estaba desarmado con las manos arriba. Kyle Rittenhouse estaba armado. Disparó y mató a dos personas con una AR-15. La Policía lo dejó libre”.

Adam Toledo was a 13-year-old kid. Police killed him while he was unarmed with his hands up in the air.



Kyle Rittenhouse was armed. He shot and killed 2 people with an AR-15. Police let him go home. pic.twitter.com/Fyg7Wls8mR