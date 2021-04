La CDMX se alista para cambiar a semáforo amarillo y con eso, nuevas actividades seran abiertas a la población.

En la capital del país continuará el semáforo naranja, pero se coloca a medio punto de alcanzar el semáforo amarillo, por esto reabrirá un nuevo sector económico: los centros de exposiciones retomaron actividades a partir del lunes 19 de abril.

Para ello deberán tomarse medidas como mantener un solo sentido de la circulación para no encontrarse de frente, será obligatorio el uso del QR para los asistentes. La estancia máxima de los asistentes será de 40 minutos en el recinto y debe privilegiarse la venta de boletos en línea para evitar filas en taquilla. Quedará prohibido ofrecer degustaciones o pruebas de productos como cosméticos y perfumería.

Esto es posible gracias a que los principales indicadores epidemiológicos siguen a la baja, tal como lo indicó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México: “Hasta ahora no se ve que vayamos hacia una tercera hora de covid-19, salvo una excepción de un ligero incremento de ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes que nos digan que vamos hacia una tercera ola. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir, vamos a esperar todavía esta semana que todavía podemos tener impactos de Semana Santa”.

Los restaurantes podrán ampliar su aforo al 40 por ciento en capacidad en interiores y seguirán cerrando a las nueve de la noche al interior y dos horas más tarde en el exterior.

La jefa de gobierno adelantó que la próxima semana iniciará la aplicación de segunda dosis en las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza, aunque dará los detalles en próximos días. También esbozo posibles fechas de vacunación para maestros y el siguiente sector de la población si es que hay vacunas disponibles en el país.

