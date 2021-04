Personas en el Times Square de la ciudad de Nueva York celebraron sombríamente el veredicto culpable del expolicía de Minneapolis Derek Chauvin, quien fue condenado de homicidio en el arresto de George Floyd.

El jurado de 12 miembros encontró a Chauvin, de 45 años, culpable de todos los cargos incluyendo el de homicidio no intencional, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave después de haber considerado tres semanas de testimonio de 45 testigos, incluyendo peatones, agente de policías y expertos médicos. Las deliberaciones comenzaron el lunes y duraron hasta 10 horas.

En una confrontación capturada en video, Chauvin, quien es blanco, presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd, un hombre negro de 46 años esposado, por más de 9 minutos el 25 de mayo del 2020, mientras él y otros tres policías arrestaban a Floyd, quien fue acusado de haber usado un billete de 20 dólares falso para comprar cigarrillos en una tienda.

Una mujer celebra el veredicto de culpabilidad de Derek Chauvin por homicidio de George Floyd en Times Square, Nueva York, el 20 de abril del 2021. Imagen: Grosby Group

“Mira, creo que ya era hora”, dijo un residente de Nueva York, Sean Tookes, de 24 años, quien que se detuvo antes de llamar el veredicto para Floyd como “justicia”.

“No voy a decir eso, porque este hombre perdió su vida. Es como si no hubiera una verdadera justicia después de eso. Justicia para él, sería que estuviera respirando ahora, viviendo, viviendo junto a nosotros. Sabes, no sé. Creo que es una pequeña victoria, pero no es justicia para él. Es bueno que esto haya sucedido. Es como que finalmente nos estamos haciendo responsables. Y eso es bueno”, dijo.

Chauvin se declaró no culpable a los cargos de homicidio no intencional que involucró “imposición intencional de daño corporal”, homicidio no intencional con desprecio por la vida que involucró “un acto eminentemente peligroso para otros” y un homicidio no intencional en la comisión de delito grave que involucró una muerte causada por “negligencia culpable”.

Mientras que el sistema de justicia penal de Estados Unidos y jurados han dado libertad de acción y alguna protección legal a los agentes de policía que usan violencia contra civiles, los miembros del jurado en este caso encontraron que Chauvin cruzó la línea y uso fuerza excesiva.

Bajo los lineamientos de sentencia de Minnesota, Chauvin enfrenta 12 años y medio en prisión por su condena de asesinato por ser su primera ofensa criminal. Sin embargo, los fiscales podrían buscar una sentencia más larga de hasta 40 años si el juez del distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, quien presidió el juicio, determina que habían “factores agravantes”.

