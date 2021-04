El exagente de policía de Minneapolis Derek Chauvin ha sido declarado culpable de homicidio accidental, de homicidio no intencional con desprecio por la vida y de homicidio no intencional en la comisión de delito grave por la muerte de George Floyd, un caso que desencadenó protestas y violencia en todo el mundo y un replanteamiento sobre el racismo y la actuación policial en Estados Unidos.

El jurado llegó a su veredicto el martes tras deliberar unas 10 horas durante dos días en una ciudad en vilo por la posibilidad de nuevos disturbios.

ARCHIVO – En este fotograma de archivo del 19 de abril de 2021, el abogado defensor Eric Nelson, izquierda, acompañado por el acusado, el expolicía Derek Chauvin, habla con el juez en la corte del condado Hennepin, en Minneapolis, Minnesota. (TV del juzgado vía AP, Pool)

Los cargos contra Chauvin

Derek Chauvin, de 45 años, es acusado de cargos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. El expolicía se declaró no culpable de ninguno de estos cargos.

Chauvin enfrentaría hasta 40 años en prisión por homicidio accidental; 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida; y 10 por homicidio no intencional en la comisión de delito grave.

Un manifestante sostiene el martes 6 de abril de 2021 una pancarta en la acera contraria del Hennepin County Government Center de Minneapolis, donde el jurado escuchaba los testimonios del juicio al expolicía de Minneapolis Derek Chauvin, acusado de matar a George Floyd durante un arresto en mayo pasado en Minneapolis. (AP Foto/Jim Mone)

El 25 de mayo del 2020, Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante 9 minutos y 29 segundos cuando lo estaba arrestando mientras Floyd le decía que no podía respirar.

Además de Chauvin, otros tres expolicías, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao, fueron imputados por ayudar y ser cómplices en el homicidio accidental y por ayudar y ser cómplices por homicidio no no intencional con desprecio por la vida. Su juicio se espera que sea en este próximo verano.

