El jurado llegó a un veredicto en el juicio del expolicía blanco Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, según un aviso del Tribunal del Condado de Hennepin.

La altamente esperada decisión final del jurado se leerá en audiencia pública este martes entre las 4:30 y 5:00 p.m. hora del este (3:30 p.m. y 4:00 p.m. hora del centro)

De acuerdo con CNN, los miembros del jurado deliberaron durante cuatro horas el lunes y reanudaron esta mañana a las 8:00 a.m.

Los cargos contra Chauvin

Derek Chauvin, de 45 años, es acusado de cargos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. El expolicía se declaró no culpable de ninguno de estos cargos.

Los cargos se consideraron por separado, por lo cual Chauvin podría se condenado por todos, algunos o ninguno de ellos.

Si es condenado, Chauvin enfrentaría hasta 40 años en prisión por homicidio accidental; 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida; y 10 por homicidio no intencional en la comisión de delito grave.

El 25 de mayo del 2020, Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante 9 minutos y 29 segundos cuando lo estaba arrestando mientras Floyd le decía que no podía respirar.

