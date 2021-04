Javier Olea, abogado de Frida Sofía habla de acciones legales contra los Guzmán, mismas que ella anunció después de las declaraciones que dio en contra de su abuelo.

Se le cuestionó en qué término pretende Frida Sofía emprender dicha acción legal: “Estamos recabando la información necesaria para poder establecer porqué y cuáles serán las acciones legales que corresponden.

También habló sobre la falta de claridad en torno al delito del cual se trataría: “Hoy en día no, la hay, estamos en ese proceso, esperemos que para la siguiente semana”.

“Estamos haciendo las indagaciones para saber por qué delito iniciaremos las investigaciones. Tampoco se tiene claro hacia cuántas personas de la familia Pinal-Guzmán. Eso sí se los puedo adelantar”.

Bajo los delitos sobre los que podría llevarse a cabo esta denuncia, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido, el abogado dijo: “Por eso mismo no me atrevería a señalar un delito, estamos analizando las circunstancias que bien comentas, entonces no es algo que pueda yo señalar en este momento”.

El representante legal de Frida contó cómo fue el acercamiento con ella, a lo que respondió que fue a través de su padre y explicó que varias personas han respondido al llamado de Frida hacia quienes fueron sus psicólogos, maestros o personas que trabajaron en su casa: “En efecto, es con la finalidad de recabar información y testimonios y sí, varias personas ya se acercaron con ella y con nosotros.

