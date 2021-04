En los momentos en que se prepara el anuncio del veredicto de culpabilidad del expolicía blanco Derek Chauvin por el homicidio de George Floyd, Ma’Khia Bryant, una adolescente afroamericana de 16 años, murió a manos de la Policía de Columbus, Ohio, según dijo 10tv que le confirmó la familia de la víctima.

La familia dijo que Bryant llamó a la Policía para que ayudaran en una emergencia que involucraba a otras jóvenes que se estaban peleando fuera de su casa.

Los Policías llegaron a la calle 3100 de Legion Lane, al norte de Chatterton Road, poco después de las 4:30 p.m.

A esa hora, el jurado se estaba preparando para anunciar el veredicto de Derek Chauvin, en el que fue declarado culpable de tres cargos de homicidio por la muerte de George Floyd.

El alcalde Andrew Ginther publicó en Twitter que “esta tarde una mujer joven perdió su vida trágicamente”.

Ginther agregó que no conocían los detalles del siniestro, pero que había una cámara corporal del incidente.

“No sabemos todos los detalles. Hay video de una cámara corporal del incidente. Estamos trabajando para revisarlo lo más pronto posible. La Oficina de Investigación Criminal (BCI) está en la escena llevando a cabo una investigación independiente”.

