“Lo más difícil fue demostrar quién era yo”: Alejandra Guzmán, así lo expresa una de las más grandes cantantes del rock mexicano y estrella de fama internacional, pero también hija de dos leyendas del mundo artístico.

Ese se convirtió en su primer desafío, al crecer con su ausencia y luchar por hacer su propio nombre.

En la primera entrega de Las batallas de Alejandra Guzmán queda claro que “al final, muy poca gente ha logrado, porque es difícil venir de dos gigantes de la fama y tener mi propio nombre. Lo más difícil fue eso, demostrar quién era yo. Aprendí bien de mis padres en un escenario y yo copié todas las obras, todos los discos, todas las canciones, todo lo aprendí.

“Mi mamá tuvo esa gran visión y me metió desde pequeña a clases de ballet, de tap, de actuación, de teatro, todo menos música. En el teatro también me di cuenta que me gusta actuar, pero me gusta más el canto”.

“Entonces yo tenía esas dos opciones, ser actriz o ser cantante. Yo me voy por el Rock And Roll, creo que era lo que que yo tenía que hacer en el mundo. Creo que eso es gran parte del éxito en la vida, que hagas lo que amas”.

La cantante también habló sobre el momento en que “me enfrenté a mi madre y no fue como enfrentamiento de rivalidad, sino enfrentamiento de cortar el cordón, de ser yo y volar”.

“Si fue dura la canción Bye Mamá y cantársela enfrente, no dejaba de llorar porque era muy duro decirle a mi mamá todo lo que dice esa canción. Con mi padre como que siempre he tenido buena relación, jamás pensé grabar La Plaga en el primer disco y ponérsela”.

“Ahí es donde vi el potencial que yo tenía. Esa soledad la llené con arte, con baile. Yo desde los seis años bailé y me di cuenta que fue cuando se separaron mis padres, entonces desde entonces yo transformó el dolor en arte”.

“Sí fui rebelde, pero siempre luché por lo que yo quería realmente, veo que esa rebeldía tenía una causa”.

