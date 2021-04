Luis Rey pidió ayuda a Andrés García para desaparecer a Marcela Basteri, así lo reveló el actor ante las cámaras de Ventaneando, petición a la que se negó terminantemente. Estas fueron sus declaraciones.

“A mí y a Durazo y según me dijo Durazo creo que no sólo a él, sino a otros que trabajaban con él, y también se la pidió porque Durazo se negó. No era una buena persona Luis Rey”.

En la entrevista otorgada en exclusiva para Ventaneando, Andrés dio por hecho que Marcela acabó muerta y dijo estar casi seguro del lugar en el que fue enterrada: “Yo estoy 90 por ciento, casi seguro que sé donde mataron a Marcela, porque yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó junto con uno de sus hermanos y otra persona”.

“Más por la actitud de esas tres personas, yo creo que ahí sucedió el hecho y a lo mejor hasta ahí la enterraron”:

Andrés se refería a la finca de Las Matas, donde fue invitado por el propio Luis Rey tiempo después de haberle hecho saber que quería acabar con ella: “Me lleva Luisito, él iba con otra persona, no sé si iba con dos personas uno que venía acompañándolo a él, no sé si era un hermano de él y luego mandó llamar al cuidador de la casa, porque no podíamos entrar, estaba cerrada a piedra y lodo”.

“Me extrañó que no tuviera llaves de la casa, que luego vi que era muy bonita y que estaban presumiéndola”.

Tras las declaraciones de Andrés, Ventaneando fue a la búsqueda de la dichosa casa que describe la finca que, efectivamente, se encuentra en una demarcación ubicada a unos 40 minutos a las afueras de Madrid, cercana a la estación ferroviaria de Las Matas.

Se trata de un fraccionamiento privado con un estricto control de vigilancia al que se ingresa sólo por invitación o el aviso de un residente; sin embargo, nuestras cámaras lograron ingresar y captar parte de la propiedad construida en 1982 y que según el registro catastral cuenta con un total de 2325 m cuadrados y más de 1000 de área construida, incluyendo una cancha de tenis y la alberca que Andrés menciona en su inquietante relato.

En esta casa, cuya parte trasera colinda con un extenso terreno baldío, donde el actor vivió el episodio narrado con lujo de detalles a este programa y donde dice haber empezado a sospechar que ahí se encontraban los restos de Marcela Basteri.

“Estaba a media hora de Madrid aproximadamente, o sea se podía vivir, pero nadie vive ahí. Esta gente se empieza a poner nerviosa”.

