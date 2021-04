La vacuna anti covid-19 aplicada a profesores y personal educativo ha permitido que cientos niños de Campeche por fin regresaron a clases.

En varias regiones rurales en Campeche los pequeños se alistan para estar a tiempo, llegan más temprano de lo que les corresponde para su segundo día de clases presenciales.

De los 137 planteles que reanudaron actividades en el estado de Campeche, 33 son escuelas indígenas.

Todos los maestros del estado están vacunados contra la covid-19 y se sienten contentos por que los niños por fin regresaron a las aulas: “Pues ya pues con los niños, los tenemos más cerca, porque eso de estar en línea se nos complicaba mucho, porque el problema es el internet aquí, que ellos no cuentan con eso, no tienen señal de teléfono”, dijo uno de los profesores.

El ejido de Montebello es una pequeña población indígena localizada en medio de zonas de cultivo de menonitas, lugar en el que el virus no llegó: “Gracias a Dios aquí no hay enfermedad”, dijo una madre de familia, quien asegura que el covid-19 no llegó porque “nos cuidamos, no salimos mucho en el pueblo, aquí estamos, por eso no hay aquí”.

Y así, después de casi más de un año, las puertas de las escuelas se abrieron nuevamente y esto ha dado la oportunidad para que cerca de seis mil estudiantes campechanos regresen por fin a las escuelas.

Niños de Campeche por fin regresaron a clases

Más de Hechos AM

Descarga aquí >> AZTECA MÁS y disfruta gratis tus programas preferidos