Luis Miguel sabe cómo murió su madre y dónde está, cuenta periodista. En entrevista con Miguel Ángel Maldonado, contó parte de una anécdota que él vivió en relación a la mamá del cantante.

La muerte de Marcela Basteri ha sido todo un misterio, aunque durante el estreno de la segunda temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel se revelaron algunos detalles que podrían dar ideas de lo que sucedió con ella.

Hoy surgió otra versión en voz del periodista Miguel Ángel Maldonado quien asegura que esta le fue revelada por una persona de nombre Sacnité Maldonado, la ex señorita Distrito Federal que fue destronada en 1980 y quién según le contó fue muy cercana a Marcela y a Luis Miguel.

Sacnité le contó al periodista que Luis Miguel le confesó a ella la manera en que su padre ultimó a Marcela, “Más o menos entre 93 y 94 es la época, el año en que después de muchos años Luis Miguel la contactó y pide que estén juntos, es cuando él había tenido una recaída, no sé si de cansancio, porque eso no me lo aclara, porque según palabras de ella que Luisito le revela a Luis Miguel que su madre había fallecido en la casa de Madrid, que ahí tuvieron una discusión”.

“Por lo que recuerdo, que me deseas aquí te mando nada la discusión entre Marcela Basteri, será por cuentas bancarias, porque ella tenía que renunciar a todos los derechos de Luis Miguel, me da entender que algo pasó accidentalmente, algo tuvo que ver un arma de fuego y es donde Sacnicté me cuenta que Luis Miguel le dice que buscaron la forma de deshacerse del cuerpo de Marcela”.

“Se lo llevan, (el cadáver) a otro terreno de la casa de unos parientes de ellos, donde no es una casa adinerada como la que sucedió el accidente, es una casa de unos parientes, no sé si es del tío, de la tía, pero es otra casa también a en Madrid, pero no es en el mismo fraccionamiento”.

“Se habla que en un segundo solar, un terreno, no en el de la casa, es donde construyen un horno de pan, un horno de piedra. Eso sí recuerdo perfectamente que me dijo que ahí había un horno de piedra”.

“Entonces en ese terreno es donde finalmente se supone que estaban los restos de Marcela. Yo le digo ‘¿pero cómo te revela esto Luis Miguel?’ y se lo revela, supuestamente, cuando ya había fallecido, (le dijo) ‘Te busqué porque quiero desahogarme contigo, mi padre antes de fallecer me reveló el trágico final. Hubiera preferido que no me lo hubiera dicho, y tal parece que que le pidió perdón y le dijo que fue un accidente”.

