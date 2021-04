Los premios Oscar no son únicamente los ganadores de las estatuillas, sino también la vestimenta, los discursos, los hitos y también algunas cosas cómicas no planeadas ni programadas por los organizadores. Muchas de éstas pasan debajo del radar de las principales cámaras televisivas, pero otras quedan en las fotografías o en cámaras de otros medios.

Aquí te presentados 10 detalles, entre cómicos y memorables, que te perdiste de los premios de la Academia.

Mia Neal habla sobre minorías

Mia Neal y Jamika Wilson, ambas afroaestadounideneses, ganaron el Oscar por Mejor Maquillaje junto con Sergio Lopez Rivera. Ellas se convirtieron en las primeras mujeres negras en ganar en esa categoría por su trabajo en Ma Rainey’s Black Bottom. En su discurso de aceptación, Neal dijo:

“Puedo imaginarme a mujeres trans negras paradas aquí. Y a hermanas asiáticas. Y a nuestras hermanas latinas. Y a mujeres indígenas. Y sé que algún día no será inusual ni un hito. Será algo normal”.

El triunfo de Emerald Fennell

Emeral Fennell, escritoria, directora y actriz inglesa, se convirtió en la primera mujer en 13 años en ganar el Oscar por Mejor Guión Original por Promising Young Woman. La última vez lo ganó Diablo Cody por la película Juno.

Brutalidad policial

Travon Free y Martin Desmond Roe, ganadores del Mejor Cortometraje por Two Strangers, llevaron las protestas contra la brutalidad policial a la alfombra roja con su vestimenta.

Ambos directores portaban sacos de esmoquin negro en las que tenían bordados los nombres de Eric Garner, Tamir Rice, y más nombres de otras personas afroestadounidenses asesinadas por la Policía.

Daniel Kaluuya hace una broma sobre sexo

Al recibir el premio por Mejor Actor de Reparto, Daniel Kaluuya hizo una broma liviana sobre sexo. Al final del discurso, la estrella de la película Judas and the Black Messiah dijo: “Mi mamá y mi papá… tuvieron sexo. ¡Es maravilloso” ¡Estoy aquí!”. Su madre, que lo acompañó, lucía un tanto estupefacta por el discurso de su hijo, quien al comienzo era bastante solemne.

Tyler Perry

El actor Tyler Perry ganó el Premio Humanitario Jean Hersholt y lo dedicó a todas aquellas personas que buscan un cambio. “A todos aquellos que se ponen en medio sin importar los muros que haya” por que “hay es donde la sanación ocurre”, expresó.

Brad Pitt se reúne con la actriz de reparto de Minari

Yuh-Jung Youn, la actriz ganadora a Mejor Actriz de Reparto por Minari, conoció a Brad Pitt “finalmente” cuando recogió el premio de las manos del actor.

“Sr. Brad Pitt, finalmente. Gusto en conocerte”, le dijo la actriz a Pitt al recibir el premio.

Regina King y el juicio a Derek Chauvin

La actriz Regina King, actriz estrella de la serie Watchmen, habló al inicio de la ceremonia sobre el veredicto de culpabilidad contra Derek Chauvin, expolicía blanco que asesinó a George Floyd.

“Debo ser honesta: si las cosas hubieran salido distintas la semana pasada en Minneapolis, quizás tendría que haber cambiado mis tacones por botar para marchar”, expresó.

Chloé Zhao deja los tacones

La directora de Nomadland, película galardonada con el máximo premio de la ceremonia, sorprendió con su vestimenta en los premios Oscar. Con un bellísimo vestido color lila, Zhao dejó los tacones y optó más bien por ¡unos tenis blancos deportivos!

Zhao también se convirtió en la segunda mujer en la historia de los premios de la Academia en ganar en la categoría de Mejor Directora.

Mascarilla de Diane Warren

La cantante Diane Warren usó una mascarilla con el slogan “Eres visto” (You are seen), el cual es una referencia a su canción “Io sì [ver]”, la cual compuso para la película The Life Ahead.

Alan Kim sorprende con pose

El muy joven actor Alan Kim (9 años) de la película Minari hizo una pose matadora mientras vestía ropa de Thom Browne. El actor cumplió los nueve años dos días antes de pisar la alfombra roja.

