Pese que han actuado en numerosas películas de Hollywood, ya sean de drama o comedia, estos actores y actrices no han recibido aún un premio Oscar, ya sea por Mejor Actor o Actriz ni por Mejor Actor o Actriz de Reparto.

Amy Adams

La actriz Amy Adams ha realizado una cantidad enorme de películas. Ha actuado en comedias como en dramas. En los últimos años, la actriz se ha centrado en papeles de drama, los cuales los han interpretado de manera increíble. En este año apareció en la película dirigida por Ron Howard, Hillbill Elegy, pero no fue nominada. A lo largo de su carrera ha sido nominada seis veces.

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson, de 72 años, tiene también una filmografía impresionante, por lo cual resulta más sorprendente que su trabajo hasta el momento no le haya dado un premio Oscar. Su carrera se remonta hasta 1968, cuando fue extra en el Planet of the Apes. Además, sólo ha sido nominado una vez en su vida, en 1995 por Pulp Fiction, cuando perdió ante Martin Landau.

Glenn Close

La actriz Glenn Close tiene el récord de haber sido más veces nominada al Oscar y no recibir ninguno. La actriz de 74 años ha recibido ocho nominaciones, incluyendo la nominación de este 2021 a Mejor Actriz de Reparto por la película Hillbilly Elegy, pero perdió ante la actriz de Minari, Youn Yuh-Jung.

Bill Murray

El muy querido actor Bill Murray sólo ha sido nominado una vez al premio Oscar por su papel en Lost in Translation. Quizás no debería hacer tantas películas de Garfield.

Michelle Williams

La actriz de Blue Valentine ha sido nominada a cuatro estatuillas, pero sin poder llevársela a casa. Michelle Williams perdió contra Rachel Weisz, Natalie Portman, Meryl Streep y Viola Davis. La competencia no era para nada fácil, ya que perdió contra las mejores actrices de Hollywood.

