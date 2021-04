Cynthia Klitbo terminó su relación con Rey Grupero, la actriz se sincera y en exclusiva para Venga la Alegría habló de cómo enfrentó el proceso de ruptura del noviazgo que tuvo hace unas semanas.

“Mira, me voy a Perú y como siempre mi refugio es mi familia y mi trabajo, que creo que es lo que siempre saca por mí la casta”, dijo.

Al preguntarle si se encuentra tranquila y procesando, dijo: “Por supuesto, todas las pérdidas duelen y esta es una de ellas para mí”, expresó.

Además, Cynthia comparte si está interesada en rescatar esta relación con el influencer: “Mira, la verdad es que esas son cosas, son especulaciones, entonces no es algo de lo que a mí me gusta andar hablando, porque no me parece tan poco que es bonito hablar de una relación que apenas acaba de terminar y que no sabemos qué va a pasar”.

También respondió si la diferencia de edades sumaron en esta decisión: “Yo creo que la edad no es importante en ningún sentido y creo que lo que importa es que la gente se ame”.

Sobre la distancia como otro factor para complicar la relación, Cynthia dijo: “Mira, hoy con las redes sociales no, y creo que te conoces mucho cuando hay distancia, porque generalmente nos enamoramos del tacto, del sexo, es lo primero y cuando estás obligado estar a distancia, hablas mucho y te conoces”, concluyó.

