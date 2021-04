Fotógrafo narra el último encuentro de Luis Miguel y Luis Rey, se trata de Gabriel Piko, quien en aquel entonces, cuando Luis Rey estaba muy enfermo, lo llamaron cuando cubría la guerra del Mediterráneo y le piden que encuentre a Luis Rey, quien se encontraba en un hospital público en Barcelona.

Él se dio a la tarea y el hallazgo lo logra, hay que darle crédito, consigue saber dónde se encontraba, se postró ahí, entró a terapia intensiva y le tomó las únicas fotos que hay de Luis Rey moribundo, estaba a dos horas de morir y cuando sale se encuentra con Luis Miguel y plática con él.

Se especula que Luis Miguel pudo hablar con su padre moribundo y despejar las dudas sobre el destino final de su madre Marcela Basteri, pero ¿cómo fue el encuentro que el cantante sostuvo con Luis Rey en su lecho de muerte aquel 9 de diciembre de 1992?

Piko se convirtió en el único fotógrafo que captó al cantante y también en el único periodista que habló con él en una situación tan devastadora. Esta es la insólita historia.

“Realmente a mí primero me sorprendió localizar al padre de Luis Miguel en un hospital público, lo vi en terapia intensiva, estaba inconsciente, he hecho alguna foto incluso, y a las horas Llegó Luis Miguel le he hecho fotos, que era me motiva para fotografiarlo”, cuenta.

“Lo sorprendente fue que cuando sale (Luis MIguel) no había gente, no había nadie, no había medios. Él me ve a mí ahí haciéndole fotos y su mente interpreta como que yo era algún fotógrafo conocido del padre; me abraza y me empezó a preguntar por qué estaba en un hospital público y nadie le avisó”, continúa.

“Yo desconocía toda su historia, estaba (Luis Miguel) muy afligido y muy dolorido no sólo por la muerte del padre sino por no haber estado al tanto de la situación, del punto de vista médico y del punto de vista económico”.

Al preguntarle si Luis Miguel pudo hablar con su padre antes de morir, el fotógrafo dijo: “No creo que Luis Miguel haya podido hablar con su padre en este último encuentro. Yo no puedo asegurar porque cuando yo lo veo, el padre estaba totalmente inconsciente en terapia intensiva, conectado a equipo, máquinas, respiradores y, de hecho, Luis Miguel llega y a las pocas horas el padre fallece”, concluye.

Último encuentro de Luis Miguel y Luis Rey

