El talento y la destreza mexicana se imponen en el cubo Rubik. Se trata de dos generaciones con un solo objetivo, vencer al tiempo. Ellos son los campeones del cubo de Rubik de orgullo nacional.

Viajamos hasta Obregón, Sonora, para conocer al primer récord nacional, aquel que puso de rodillas a los Estados Unidos con la magia del cubo Rubik.

Se llama Gabriel Orozco y nos cuenta cómo fue que llegó a estas competencias: “Fui a la primera competencia que se organizó en México, que fue en Toluca en 2008, un año después de que yo había comenzado vino la primera competencia aquí en México, acudí y gané el primer lugar en la categoría a ciegas”.

Por otro lado, y de una generación totalmente distinta, Ángel Hernández también se ha dedicado a este deporte: “Yo armo cubo Rubik a velocidad y actualmente soy el récord nacional en dos categorías”.

“Yo no lo considero un juguete sino que lo siento más como un deporte aunque varios lo toman como un juguete y creo que me gustaría que lo consideraran como deporte”, dijo Ángel.

Gabriel cuenta que “un amigo me comentó que estaban haciendo un casting, me dijo ‘vamos a hacer una videollamada y te vamos a poner a prueba’ y me pusieron hacer varios cubos sin ver, y ya tuve el casting”.

Le avisaron que fue “de los 20 seleccionados para asistir al programa “Supercerebros” y gané la semifinal donde hice cubos sin ver, llegué a la final donde hice 10 cubos de distintas formas, normal, con una mano y llegué a al final, en la competencia quedé en segundo lugar”, cuenta.

“Hace unos tres años por videos de YouTube fue porque me inspiré, porque en la secundaria había chavos que lo armaban y yo también lo quería armar y tenía un cubo en mi casa”, recuerda Ángel.

