Ya solo faltan tres días para que llegue mayo. Una noticia bastante triste en un mundo hundido en una pandemia que ha mantenido a muchos con miedo y en sus casas, pero poco a poco se va recuperando la normalidad, al menos en Estados Unidos gracias a la vacunación. Afortunadamente, nuevos estrenos llegan a Netflix donde se podrá disfrutar nuevas películas, series, y nuevas temporadas para pasar la crisis sanitaria menos abrumados.

En marzo, Zack Snyder le dio a HBO el exclusivo estreno de su Justice League; ahora, tendrá un nuevo gran estreno, pero para Netflix este mayo con su película Army of the Dead (Ejército de los Muertos).

Otro estreno esperado es un thriller de Joe Wright, director británico, conocido por la película sobre Winston Churchill y la Segunda Guerra Mundial Darkest Hour (Las horas más oscuras). Ahora estrenará The Woman in the Window (La mujer en la ventana), basada en un bestseller escrito por A.J. Finn. Este thriller de crimen será protagonizado por Juliane Moore, Gary Oldman y Amy Adams, quien está en otra película reciente dirigida por Ron Howard en la plataforma, también digna de verse y que tuvo una nominación en los premios Oscar 2021, Hillbilly Elegy (Hillbilly, una elegía rural).

En series se estrenará la segunda parte de Selena: La serie, la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, la tercera temporada de The Kominsky Method, protagonizada por el legendario Michael Douglas.

Sin más preámbulos, aquí las series, películas y documentales que estarán en mayo en Netflix.

Series

4 de mayo

Selena: La serie

7 de mayo

Jupiter’s Legacy

Girl from Nowhere, segunda temporada

9 de mayo

Vincenzo

12 de mayo

La familia Upshaw

13 de mayo

Castlevania, cuarta temporada

14 de mayo

Love, Death & Robots, segunda temporada

19 de mayo

¿Quién mató a Sara?, segunda temporada

20 de mayo

Special

21 de mayo

El Vecino, segunda temporada

27 de mayo

Ragnarok, segunda temporada

Edén

28 de mayo

El método Kominsky, tercera temporada

Películas

6 de mayo

Y mañana el mundo entero

7 de mayo

Monstruo

El cuentakilómetros

9 de mayo

Super Me

12 de mayo

Oxígeno

El baile de los 41

14 de mayo

La mujer en la ventana

Ferry

21 de mayo

Ejército de los Muertos

26 de mayo

El experimento fantasma

27 de mayo

Milagro azul

Documentales y realities

5 de mayo

Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos

11 de mayo

El dinero en pocas palabras

14 de mayo

Halston

15 de mayo

Mujeres ricas de Nueva York

26 de mayo

Cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unidos

27 de mayo

Soy Rada: Serendipity

