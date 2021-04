Hace una semana, Don Eric del Castillo, su esposa Kate y su hija Verónica declararon en los juzgados, es la matriarca de la familia quien nos responde si después de esta audiencia ya tuvieron un contacto con ella y contaron que Kate del Castillo podría estrenar novio pronto, asegura su hermana.

“Nunca dejamos de hablar con ella, hablamos hace rato porque llegó de Miami, que ya terminó la serie que estaba haciendo y después de tres meses ya llegó a su casa”.

En otros temas, Verónica reveló que ya le está consiguiendo novio a su hermana y vaya prospecto de pareja que le escogió. Es un amigo mío de hace mucho, tipo árabe y me dijo ‘Preséntame a tu hermana’, le mandé la foto a Kate y me dijo ‘sí, preséntamelo’, si se gustaron y ya están chateando, pero pues todavía no se han conocido”.

La señora Trillo, antes de partir, quiere ver que el futuro de sus hijas esté bien definido y sobre todo verlas protegidas y amadas.

“Antes de que nos vayamos, (queremos) dejarlas ya casaditas, como dice Verónica ‘aunque sea de arrimón”.

El actor y su esposa nos revelaron si ya están preparados para cuando alguno de los dos falten, pero antes de que esto pase, Don Eric del Castillo desea seguir haciendo lo que más le gusta que es la actuación, por lo que ya sea alisto para irse al Ecuador.

“Sí sé que tiene que venir y eso me da miedo, quedarme solo sin ella y también si yo me voy primero, porque es tanto la costumbre, que qué haces cuando te encuentras solo”.

