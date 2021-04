Larry Ramos usaba a Ninel para dar confianza a sus clientes, así lo informa Felipe Cruz, una de las víctimas de Larry Ramos y quien encabezó una de las múltiples demandas en su contra.

Fue hace casi un año que Ninel Conde presumió por todo lo alto haber encontrado el amor al lado de Larry Ramos cuyo nombre comenzó a sonar luego de que se documentará que el colombiano enfrentaba varias demandas por fraude en Estados Unidos a través de su compañía, la cual proponía millonarias ganancias a sus inversionistas gracias a un sistema piramidal

Pero ¿sabía o no Ninel Conde de las actividades de su pareja?, de que no hoy pretende desmarcarse.

Este es el testimonio de Felipe Cruz en exclusiva para Ventaneando en el que asegura que ella se prestaba para inspirar confianza a los potenciales nuevos clientes del colombiano.

“Hay una persona que se quedó afuera de nuestra demanda que de hecho habló con el señor Ramos en septiembre del año pasado y lo hicieron por una videollamada. Resulta que este señor estaba en México y cuando él hizo esa videollamada él estaba en la casa de la señora Conde”, narra.

“En ese tiempo ya estaba utilizando la imagen de la señora como un comodín para inspirarle más confianza las personas”

Relata cómo esta persona le contó el encuentro, “Le dijo ‘te presento a la señora Conde, estamos en México trabajando en los proyectos juntos’ y lo que la persona me cuentas que la señora le decía que no se preocupara, que el dinero estaba en buenas manos, que no tenía que preocuparse, que la inversión estaba segura”.

“Entonces, eso para nosotros ya es tener cierto grado de complicidad en lo que este señor estaba haciendo”, expresó.

Por cierto, no es la primera vez que el nombre de Ninel Conde es ligado a causas fraudulentas, pues el 26 de abril de 2017 ella misma presumió haberse asociado con la empresa de renta de helicópteros Aviation Solution, que según versiones periodísticas, fue beneficiada con contratos millonarios durante la administración de Javier Duarte y utilizada para el desvío de recursos por parte del ex gobernador de Veracruz, quien terminó sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero”, concluyó.

