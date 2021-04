Luis de Alba critica reacciones violentas de Enrique Guzmán contra Carman Salinas y desea que las acusaciones de Frida Sofía en torno a Enrique Guzmán no sean verdad, aunque arremete en contra del cantante por haber amenazado en su momento a Carmen Salinas luego de que la actriz se refiriera a la joven que hoy es el centro de atención de los medios de comunicación.

“Ese carácter violento no lo voy a juzgar. Eso que están diciendo que hizo es difícil, yo no lo puedo afirmar ni negar, pero lo que sí en lo personal me lastima, me duele como amigo y como admirador de él es el tipo de amenazas que lanzó y con majaderías, amenazado de muerte, diciéndole a Carmen Salinas”.

“Eso no es de hombres ni de compañeros ni de amigos, eso es de patanes. Sí sigue siendo mi amigo, mi corazón, mi admiración, pero yo no soy balcón de eso”.

“Lo vi tratar a gente a veces mal. Conmigo era muy bueno, pasábamos bohemias muy largas y muy felices y él sigue siendo así”.

“Ojalá, Dios quiera, que no sea cierto lo de la niña, pero lo último que hizo ahí sino, Enrique, te queremos, pero no va, lo de matar no es”.

Luis de Alba habló al final de la conferencia de prensa de la obra “Y que nos coge la pandemia” que se estrenará el próximo día 30 en el teatro Ramiro Jiménez.

Luis de Alba critica reacciones violentas de Enrique Guzmán

Más de Ventaneando

Descarga aquí >> AZTECA MÁS y disfruta gratis tus programas preferidos