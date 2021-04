Alejandra Ávalos duda que Lucía Méndez fue el gran amor de Luis Miguel, tal como la intérprete de Corazón de piedra confesó a los medios de comunicación..

“El amor más grande de la vida de Luis Miguel, o hasta donde yo me quedé, que me tocó en la historia de mi vida, fue Mariana, pero no conozco a ninguna otra persona de la cual él se haya enamorado tanto”, expresa.

“El amor más grande y al cual le tuvo respeto y el cual le dolió en el alma dejar y no quería que eso sucediera, pero Luis Rey provocó es el rompimiento de alguna forma, fue con Mariana”, reafirma.

La cantante se cuestiona sí Lucía fue el amor de Luis Miguel porque en su serie no la ha tomado en cuenta: “No ha salido todavía nada al respecto de cómo va manejar esa parte de su vida Luis Miguel, por eso es que hay que esperarnos a que transcurran otros capítulos, para saber cómo toca, si toca esa historia, hasta ahorita, que yo sepa, nadie tuvo un acercamiento con ella”.

Con estas declaraciones, Ávalos espera no incomodar a la diva de las telenovelas mexicanas y generar alguna ficción con ella: “No me interesa ‘amarrar navajas’ con Lucía, siempre ha sido su postura con su historia y yo mi postura con mi historia, pero no me interesa”.

Se le preguntó sobre las declaraciones que afirman que Luis Miguel besa rico, a lo que dijo: “No sé, porque a mí no me tocó, yo media respetar, me di a desear” y al cuestionarle su él le ofreció o intentó seducirla, respondió: “En su momento sí me sedujo, pero yo voy a platicar mi historia y cómo lo viví.

El afirmar que no tuvo relaciones sexuales con “El Sol de México” le ha generado burlas en redes sociales: “Yo me presté a una burla, de un linchamiento en redes sociales, de un linchamiento mediático que no me merezco, simplemente si soy digna porque soy digna y porque no me dejé y si lo hubiera hecho, porque entonces qué facilota”, concluyó.

