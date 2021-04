Se espera que miles de personas participen en una marcha multitudinaria este primero de mayo, en el Día del Trabajo, para exigir una reforma migratoria al Gobierno del presidente Joe Biden para aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

Según ABC 7 News, la marcha comenzará el sábado a las 11:00 a.m. la plaza Black Lives Matter. De ahí, se espera que las personas den discursos en el que especifiquen demandas y realidades en el National Mall, donde habrá bocinas.

La marcha en demanda de una reforma inmigratoria favorable a los indocumentados, quienes trabajan y pagan impuestos, pero, debido a su estatus migratorio, no tienen acceso a beneficios que los demás conciudadanos tienen. Por ejemplo, las personas indocumentadas no tuvieron acceso al cheque de estímulo, pese a que muchos de ellos formaron parte de los trabajadores esenciales en las áreas de agricultura, quienes son conocidos como jornaleros.

La marcha por la reforma migratoria ocurre mientras el Gobierno de Biden intenta manejar una oleada de migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica, y que ya ha desbaratado récords previos a la pandemia. Asimismo, el flujo de niños migrantes sin acompañantes llegó a los casi 19,000 en marzo, lo cual fue un incremento gigantesco con respecto a años pasados.

Al ser realizada en el Día del Trabajo, la marcha también estará enfocada al empleo. Por lo tanto, los grupos que atenderán la marcha son la Alianza del Trabajo Asiático y Pacífico Americano, Trabajos con Justicia de DC, el Consejo de Trabajo de D.C., Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos.

Además de grupos sobre empleo, otros son vinculados a causas migratorias, como Families Belong Together (Las Familias Pertenecen Juntas), Doctors for Cam Closure (Doctores por el Cierre de los Campamentos), etc. Los organizadores informaron que se requiere el uso de mascarillas y cuidar la distancia social durante la marcha.

