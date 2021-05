¿Cómo fue la pandemia para la “Reina del rock”? Alejandra Guzmán pasó la pandemia en soledad y reflexión, manteniéndose cercana sobre todo de su mamá a quién ahora comprende más que nunca.

Lejos de los escenarios, la cantante se prepara para ofrecer el que será su primer concierto de forma virtual, en medio de la dolorosa batalla que libra con su hija. Esta es la quinta y última entrega de Las batallas de Alejandra Guzmán.

Me gusta la soledad, para mí es lo máximo, que no me vean, que no sepan quién soy. Para mí la pandemia fue muy pacífica, terapéutica. Me gusta estar sola, me fui a Huatulco donde aprendí a caminar y he pasado muchos momentos difíciles, entonces es un templo de sabiduría de silencio y de naturaleza, ahí pasé cuatro meses en los cuales hice muchos videos pintando mi casa, se me taparon los lagrimales porque estaba lleno de lo que suelta una palma, luego tembló y se cayó la casa. Entonces regresé a México”.

“Esa canción la escribí durante la pandemia, porque si te darás cuenta, la luna tiene un lado oscuro, pero ese lado oscuro va cambiando, así tú también vas cambiando, entonces puedes entenderte mejor cuando entiendes que la naturaleza en sí también tiene ese lado y también lo siente”.

Aseguró que vivió la bendición “de estar enfocado, de no dejar que entren cosas que a veces no debes, que no te hacen bien”.

“No nada más el alcohol no te hace bien, los comentarios más crudos a veces te hacen peor daño o te pueden enfermar”, dijo.

“Creo que es una tarea de cada uno de nosotros y es la primera vez que nos enfrentan a cada uno de nosotros”.

“Mi mamá tiene 90 años, mi papá 78, me dice mi mamá ‘no te preocupes’ y eso es lo que yo hago, en lugar de preocuparme me ocupo, me encanta ponerle jueguitos y tonterías en el teléfono, hacerla feliz”.

Agradeció que ahora que no trabaja tanto, “puedo disfrutarla más, porque casi nunca estaba en casa. Dios me ha dado mucho que agradecerle, muchas bendiciones”

