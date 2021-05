Tras el despido de tres ex integrantes del grupo Lemongrass, agrupación perteneciente a BoBo Producciones, Ari Borovoy habla sobre acusación en su contra.

y dice que estar acostumbrado a que lo pinten como el malo del cuento, aunque asegura no serlo.

El cantante rompe el silencio frente a esta nueva controversia en la que su empresa de representaciones está envuelta: “Pues otra vez te pintan como el malo del cuento, me pintan como el malo del cuento desde hace mucho tiempo, a eso, la verdad, es que ya me acostumbré.

Sobre el tema de Lemongrass, dijo: “Ahorita hay una sola versión de la que están enterados todos ustedes, pero falta la otra parte de la versión, la otra parte de la historia, la versión del otro lado y bueno espero que se aclare. Yo no los despedí”.

“Han dicho muchas cosas durante tanto tiempo que ya más bien lo que logramos es acostumbrarnos a hacernos de piel un poco gruesa. Somos gente chambeadora, somos gente honrada, gente honesta, lo que pasa es que si me pusiera a responder todo lo que se dice, no terminaría. Yo soy el creativo de mi compañía y estoy concentrado en eso”.

Sobre la publicación que Jorge D’Alessio hizo hace unos días en redes sociales asegurando que nuevamente había diferencias y hasta pleito entre los integrantes de OV7, por lo cual no estaban activos, Ari dijo: “Ayer mismo dijo que era broma, no se tomen tan enserio las cosas, o busquen otro tipo de notas, hay que tener un poco de sentido del humor”.

“Yo lo que te puedo decir de OV7 es que no tenemos una fecha específica, no sabemos en este momento para cuando”.

Al ser cuestionado por la serie que se planea realizar en torno al grupo, recordó que desde ese tiempo ya no tiene nada que ver con la administración de este debido a las diferencias que tuvo con sus compañeros en materia de ganancias: “Yo la verdad es que no estoy metido en nada de lo que tenga que ver con OV7 desde hace un año y medio. Yo soy un integrante más, pero no estoy llevando la carrera del grupo”.

Te mentiría si te dijera cualquier cosa, francamente no hay ninguna claridad en este momento de fechas ni de la serie ni los conciertos”.

Ari Borovoy habla sobre acusación en su contra

Más de Ventaneando

Descarga aquí >> AZTECA MÁS y disfruta gratis tus programas preferidos