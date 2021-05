Éstas clases de baile se llaman We are all sexy y tienen como objetivo el empoderamiento femenino a través de la danza.

Con estas clases se busca despertar la energía femenina, pues están diseñadas especialmente para empoderar a la mujer, no solamente físicamente sino también mental y emocionalmente.

Se trata de una clase de fitness y mindfulness para llenarse de energía, de gratitud, para visualizar cómo atraer bendiciones en la vida y con qué acciones.

Todos son movimientos que abren cadera, abren el plexo solar, activan la energía femenina, sobre todo el centro sacro y el chakra raíz.

Al dejarse fluir, dicen las creadoras, ayuda a comprender que la sensualidad está dentro de una y se puede trabajar y explotar, porque esa sensualidad poco a poco se va despertando la sensualidad y conectando conscientemente que si te dejas llevar vas a fluir.

Es para darse cuenta que una es súper poderosa y no necesita que los demás se lo digan, hay que repetirse “soy posibilidad infinita”.

Todos los clases están en línea para tener su intimidad ahora que están en casa, incluso se les pide apagar las cámaras para que puedan sentirse libres de hacer los movimientos y no tengan pena de hacerlos cuando otras personas las están viendo.

Cada clase busca resaltar la importancia de empoderarse como mujer, es una invitación a las mujeres para que se den la oportunidad de comunicarse con otras mujeres, con la madre tierra, de sanar a través de la danza y despertar la parte sexy.

Empoderamiento femenino a través de la danza

